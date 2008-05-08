JetBlue Airways steigert Passagierzahl

JetBlue Airways konnten im April 2008 ihre Verkehrszahlen um 0,8% auf 2,28 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen steigern, im Vergleich zu den 2,27 Milliarden im Vorjahresmonat.

Die Kapazität nahm um 7,4% zu, im April 2008 gab es 2,87 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen, im April 2007 waren es 2,67 Milliarden. Der Auslastungsfaktor lag bei 79,5%, eine Abnahme um 5,2 Punkte von den 87,4 % im April 2007. 99,3% Prozent der JetBlue Flüge verkehrten planmässig und die Pünktlichkeit lag bei 77,1%.