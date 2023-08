United erhöht gebühren für zusätzliches Gepäck

United Airlines verdoppelt die Gebühren für ein zweites Gepäckstück auf Inlandflügen von USD 25 auf USD 50 pro Weg.

Die Gebühren werden nur einen von sieben Kunden betreffen, schätzt United. Nicht betroffen von der Erhöhung sind United First und Business Kunden, Kunden mit Premier Status von United oder Star Alliance und Militärs im Dienst. Seit Juni erhebt United neue Gebühr von 15 USD für ein einzelnes Gepäckstück. Aus all ihren Verkaufsmassnahmen will United 2009 USD 700 einnehmen.