Airbus A330 MRTT verliert Tankausleger

Während eines Testfluges hat ein Airbus A330 Multi Role Tanker Transport den Tankausleger verloren, der Zwischenfall ereignete sich am Montag, dem 10. September 2012.

Der Testflug fand über Spanien statt, an Bord der Maschine wie am Boden kam dabei niemand zu Schaden. Der A330 Tanker soll nächsten Monat an die Vereinigten Arabischen Emirate ausgeliefert werden und befand sich auf einem regulären Erprobungsflug. Die australischen Streitkräfte wurden durch Airbus Military angewiesen, die Tankausleger nicht mehr zu benutzen, bis die Ursache geklärt sei. Bereits im Januar 2011 ereignete sich ein ähnlicher Zwischenfall, während eines Kontaktes mit einer portugiesischen F-16 verlor ein A330 MRTT ebenfalls Teile des Tankauslegers. Der A330 Multi Role Tanker Transport kann neben dem Boom auch mit zwei Schlauchsystemen ausgerüstet werden.