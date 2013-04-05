Airbus produziert monatlich zehn A330

Dank der grossen Nachfrage beim Airbus A330 konnte der europäische Flugzeugbauer den Produktionsausstoss auf monatlich zehn Maschinen erhöhen.

Mittlerweile hat Airbus mehr als 960 zweimotorige A330 ausgeliefert, in den Bestellbüchern stehen immer noch 280 offene Aufträge für das zweimotorige Erfolgsmodell. Bei dem A330 werden in Toulouse vier miteinander eng verwandte Versionen gebaut. Der A330-200, A330-300 sind Passagierflugzeuge, aus dem A330-200 entstand der A330-200F Vollfrachter, auch beim militärischen Multi Role Tanker Transport (MRTT) diente ein A330-200 als Entwicklungsgrundlage. Die A330 Produktion ist bei dieser hohen Ausstossrate noch für mehr als zwei Jahre ausgelastet.