Airbus Military liefert weiteren A330 MRTT aus

Am 29. Dezember 2011 wurde der vierte KC-30A Multirole Tanker Transport formal an die Royal Australian Air Force übergeben.

Die Übergabe fand im Werk Getafe in Madrid statt. Der vierte Airbus Tanker für die australische Luftwaffe verbleibt momentan noch in Madrid, um die letzten Tests zu durchlaufen, bevor er anfangs Jahr in seine neue Heimat auf der Amberley Luftwaffenbasis überflogen wird. Bei der A39-001 handelt es sich um den einzigen A330 MRTT, der für Australiens Luftwaffe in Madrid umgebaut wurde, die anderen Maschinen werden durch Qantas Defence Services in Brisbane auf den Tanker Standard gebracht. Das fünfte und vorerst letzte MRTT Tankflugzeug wird im dritten Quartal an die RAAF ausgehändigt.