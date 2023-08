United erhält ersten Dreamliner im September

An einem Aktionärsmeeting in New York informierte der Geschäftsführer von United Airlines, Jeff Smisek, unter anderem auch über den geplanten Abnahmetermin ihrer ersten Boeing 787.

United Airlines musste wie alle übrigen Kunden sehr lange auf den Dreamliner warten, nach Aussagen von Jeff Smisek soll es im September 2012 nun endlich so weit sein und United kann ihre erste Boeing 787 übernehmen. United Airlines ist die erste US amerikanische Fluggesellschaft, welche die Boeing 787 einflotten wird. Bis Ende Jahr sollen es fünf bis sechs Maschinen werden. United Airlines hat bei Boeing insgesamt 50 Dreamliner in Auftrag gegeben. United will ihre ersten Dreamliner auf der Langstrecke zwischen Houston und Auckland in Betrieb nehmen.