Aer Lingus CEO geht

Aer Lingus CEO Dermont Mannion wird die irische Fluggesellschaft verlassen, wie die Sunday Business Post berichtete.

Es sei eine freundschaftliche Trennung, und die ehemals staatliche Fluggesellschaft werde sich umgehend nach einem Ersatz umsehen, hiess es. Aer Lingus selbst gab keinen Kommentar.

Mannion hat zweimal eine Übernahme durch Ryanair abgewehrt, seit er 2005 CEO wurde. Anfang Jahr sollte sein Vertrag geändert werden, so dass er im Falle einer Übernahme eine Abfindung in der Höhe von EUR 2,8 Millionen erhalten würde. Die Klausel wurde nach einer Kontroverse wieder aufgehoben. Die Aer Lingus Ergebnisse dürften in diesem Jahr wegen der Wirtschaftskrise nicht sehr gut ausfallen.