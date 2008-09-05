Aer Lingus trotz mehr Passagieren kleinere Auslastung

Aer Lingus hat im August 8,8% mehr Passagiere als im selben Monat des Vorjahres transportiert, dennoch waren die Flüge weniger gut ausgelastet.

1,01 Millionen Personen flogen im August mit Aer Lingus, gemessen an den RPKs ein Anstieg von 8,8 im Vergleich zum letzten Jahr. Die Auslastung ging hingegen um 1,2 Prozentpunkte zurück und lag bei 80,5%. Auf Kurzstreckenflügen betrug der Ladefaktor 83,0%, die RPKs stiegen um 15,6%, während auf Langstreckenflügen die Auslastung auf 77,5% sank und die RPKs sich um 0.8% erhöhten.



