Aer Lingus mit weniger Passagieren
06.03.2009 RK
Die irische Fluggesellschaft Aer Lingus transportierte im Februar 668.000 Fluggäste, ein Jahr zuvor waren es noch 751.000 Passagiere.Mit Aer Lingus flogen im Berichtsmonat Februar 2009 8,4 Prozent weniger Fluggäste als in der gleichen Berichtperiode 2008. Bei der Langstrecke stiegen 68.000 Passagiere zu, dies entspricht einem Minus von 11,7 Prozentpunkten. Im Europa Verkehr flogen mit dem irländischen Flag Carrier 620.000 Fluggäste, das sind 8 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Die Auslastung konnte von 72,1 Prozent auf 77,5 Prozent gesteigert werden, da Aer Lingus gegenüber dem Vorjahresmonat Februar grosse Kapazitäten vom Markt genommen hat. Die Langstreckenflüge waren nur zu 64 Prozent voll. Link: Aer Lingus