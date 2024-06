United Airlines feiert Jubiläum in Zürich

Boeing 787 Dreamliner (Foto: United Airlines)

Der 2. Juni 2024 markierte das 25-jährige Jubiläum der Nonstopverbindung von United Airlines zwischen dem Flughafen Zürich und New York Newark.

Während dieser zweieinhalb Jahrzehnte führte United auf dieser Strecke mehr als 16.300 Flüge durch und brachte dabei über 2,4 Millionen Fluggäste in den „Big Apple“ und zu Zielen darüber hinaus.

Damit aber nicht genug, United und der Flughafen Zürich haben noch mehr zu feiern. Der 4. Juni 2024 ist der Tag des 20-jährigen Jubiläums der Nonstopflüge zwischen Zürich und der US-Hauptstadt Washington, D.C. Seit 2004 beförderte die Airline mehr als zwei Millionen Passagiere auf über 17.500 Flügen von ZRH zum Washington Dulles International Airport.

Heute werden beide Strecken – Zürich-New York/Newark und Zürich-Washington Dulles – täglich bedient. Reisende aus der Schweiz können damit nicht nur schnell und unkompliziert zu diesen beiden Metropolen an der Ostküste des Landes fliegen, sondern erhalten auch Zugang zu dem großen United-Netzwerk innerhalb der USA mit mehr als 200 Zielen, darunter auch Hawaii und Alaska sowie viele Flughäfen, die sich in der Nähe zu beliebten Sehenswürdigkeiten und Nationalparks befinden.

„Wir freuen uns sehr, dass wir die Jubiläen dieser wichtigen Meilensteine feiern und damit auch 25 Jahre erfolgreiches Fliegen in der Schweiz ohne Unterbrechungen feiern können“, betonte Reto Schneider, Country Sales Manager Switzerland and Germany bei United Airlines. „Heute ist United die führende US-Fluggesellschaft in der Schweiz mit mehr Flügen, verfügbaren Sitzplätzen und Routen ab der Schweiz als alle anderen US-Carrier zusammen. Insgesamt bedient United täglich bis zu sechs Verbindungen von der Schweiz in die Vereinigten Staaten.“

„Wir schätzen sehr die gute Partnerschaft mit United Airlines und sind stolz, dass wir gemeinsam 25 Jahre Flugbetrieb von und nach Zürich feiern können“, sagte Florian Raff, Head Aviation Development der Flughafen Zürich AG. „Allein in diesem Sommer haben unsere Fluggäste ab Zürich die Wahl aus 200 Zielen weltweit. Dabei bietet United einen starken Nordamerika-Flugplan mit täglichen Verbindungen nicht nur nach New York/Newark und Washington, D.C., sondern auch nach Chicago und San Francisco.“

United in der Schweiz

United bedient die Schweiz seit 1999. Ergänzend zu den Nonstopflügen von Zürich nach New York/Newark und Washington, D.C. fliegt United auch ganzjährig von Zürich nach Chicago sowie von Genf nach New York/Newark und Washington, D.C. Hinzu kommt die saisonale Verbindung von Zürich nach San Francisco. United-Kunden in der Schweiz können ihre Flüge auf united.com, über die United Reservierungszentrale unter 022-417-72-80 (Englisch, Französisch) bzw. 044-800-92-12 (Deutsch) oder im Reisebüro buchen.

About United

„Good Leads The Way.” Von den US-Drehkreuzen in Chicago, Denver, Houston, Los Angeles, New York/Newark, San Francisco und Washington, D.C. bedient United das umfangreichste, weltweite Streckennetz eines Nordamerika-Carriers. United ist die größte Fluggesellschaft der Welt, gemessen an den verfügbaren Sitzplatzmeilen. Wer ein Teil des United-Teams werden möchte, kann sich über united.com/careers informieren. Weitere Details zum Unternehmen gibt es auf united.com. Die Anteile der Muttergesellschaft des Unternehmens, der United Continental Holdings, Inc., werden an der Nasdaq unter dem Kürzel UAL gehandelt.