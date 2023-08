US Airways und Brussels rücken näher zusammen

US Airways und Brussels Airlines haben einem Codesharing Vertrag zugestimmt und erwarten jetzt noch die offizielle Bewilligung von den jeweiligen Regierungsbehörden.

Für Kunden der amerikanischen Airline bedeutet die Zusammenarbeit mit Brussels Airlines eine Erweiterung des Angebots um mehr als 20 Destinationen in Europa und Afrika. Dank Brussels Mitgliedschaft bei Star Alliance profitieren die Kunden der US Airways künftig auch vom Zutritt in die Brussels Airlines Lounge. Das Codesharing Abkommen soll ab dem 3. April 2010 in Kraft treten. US Airways betreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften US Airways Shuttle und US Airways Express mehr als 3.000 Flüge pro Tag und bedient über 190 Destinationen weltweit. Sie beschäftigt 31.000 Angestellte und gehört zum Star Alliance Netzwerk. Jährlich befördert sie rund 80 Millionen Passagiere.