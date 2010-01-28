US Airways meldet Verlust im 4Q

US Airways Group hat das vierte Quartal mit einem Verlust von US$79 Millionen abgeschlossen.

Die Airline ist trotz des Verlustes, der 49 Cents pro Aktie entspricht, zuversichtlich, dass sich das laufende Jahr positiv entwickeln wird. Sie will ihre finanziellen Verpflichtungen für 2010 und 2011 dennoch reduzieren, teilweise durch die Verschiebung von Flugzeuglieferungen. Die Einnahmen gingen in den letzten drei Monaten des Jahres 2009 um 4,9 Prozent auf US$2,63 Milliarden zurück.