Auch US Airways meldet Verkehrszahlen

Die US Airways Group Inc. muss für den Monat Dezember einen Rückgang der Passagierzahlen vermelden.

Die amerikanische Airline transportierte im vergangenen Monat 7,4 Prozent weniger Passagiere als im Dezember 2008: Rund vier Millionen Personen benutzten im vergangenen Monat die Dienste der US Airways. Insgesamt absolvierte die Airline 4,5 Milliarden RPMs, 3,6 Prozent weniger als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Die Auslastung lag bei 79,3 Prozent und damit um 1 Prozentpunkt tiefer als 2008. Die Kapazität schrumpfte ebenfalls um 2,4 Prozent und betrug 5,7 Milliarden ASMs.



