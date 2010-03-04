US Airways meldet weniger Verkehr
04.03.2010 PSEN
US Airways Group Inc. meldet für den Monat Februar einen Rückgang des Passagierverkehrs um 6,1 Prozent.
US Airways Group Inc. Meldet für den Monat Februar einen Rückgang des Passagierverkehrs um 6,1 Prozent.
Rund 3,61 Millionen Personen flogen im vergangenen Monat mit US Airways, im letzten Jahr waren es 3,84 Millionen gewesen. Die Airline absolvierte 3,85 Milliarden RPM, 4,7 Prozent weniger als im Vergleichsmonat 2008. Durch die gleichzeitige Verkleinerung der Kapazität um 5,3 Prozent auf fünf Milliarden ASM konnte sich die Auslastung jedoch um 0,4 Prozentpunkte auf 77,6 Prozent steigern. US Airways betreit täglich 3.000 Flüge in 190 Destinationen Amerikas und Europas.