Turkish Airlines erhöht Angebot ab Bremen

Turkish Airlines Airbus A330 in Bremen (Foto: Flughafen Bremen)

Turkish Airlines erhöht im kommenden Sommerflugplan ab dem Flughafen Bremen die Frequenz zu ihrem internationalen Drehkreuz in Istanbul von derzeit zehn auf 14 Flüge pro Woche.

Schon ab dem 1. April 2024 stockt die türkische Airline das Flugangebot nach Istanbul auf zwölf wöchentliche Flüge auf. Ab dem 20. Juni 2024 sind dann 14 wöchentliche Flüge im Angebot. Reisende können somit im kommenden Sommerflugplan noch flexibler in die Türkei reisen oder das internationale Drehkreuz in Istanbul nutzen, um mit Turkish Airlines zahlreiche Ziele in der ganzen Welt zu erreichen. „Wir sind sehr glücklich, dass Turkish Airlines ihr Flugangebot nach Istanbul erstmalig auf zwei tägliche Flüge erhöht. Dies ist ein deutliches Zeichen für die steigende Nachfrage nach Reisen in die Türkei sowie die zunehmende Bedeutung des Drehkreuzes Istanbul für Reisen zu weltweiten Flugzielen. Wir sind dankbar für die sehr gute und enge Partnerschaft mit Turkish Airlines“, sagt Dr. Marc Cezanne, Geschäftsführer Bremen Airport.

Istanbul ist eine Reise wert und durch die optimale Anbindung ab Bremen auch für einen Wochenend-Trip schnell zu erreichen. Die Stadt am Bosporus, gelegen auf zwei Kontinenten, ist sicherlich eine der vielseitigsten Städte der Welt und spiegelt gleichermaßen Moderne aber auch Tradition wider. Die Mega-Metropole lockt mit unzähligen Sehenswürdigkeiten wie der Hagia Sophia oder der Blauen Moschee – und natürlich darf auch der Spaziergang über die Galata-Brücke mit ihren Fischern, die über das Goldene Horn führt, nicht fehlen. Eine wundervolle Aussicht über den Bosporus und die Istanbuler Altstadt und auch um sich einen ersten Überblick über diese große Stadt zu verschaffen, hat man vom Galataturm aus. Wer nach einem Besuch des Gewürzbasars noch Lust auf mehr Sinneseindrücke und das pulsierende Nachtleben der Stadt hat, der kann sich zum Tagesabschluss im Stadtteil Taksim einfach zwischen unzähligen Cafés, Bars, Restaurants und Tavernen treiben lassen.

Im Sommer 2024 fliegt Turkish Airlines ab dem 1. April bis 19. Juni zwölf Mal/Woche nach Istanbul und ab dem 20. Juni zweimal täglich Bremen – Istanbul.