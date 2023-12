Mit Austrian Airlines von Bremen nach Wien

myAustrian Embraer E195 (Foto: Austrian Airlines)

Von der Weser schnell mal in die österreichische Hauptstadt an der Donau und das bis zu viermal pro Woche, ab dem 6. Mai 2024 ist das ab Bremen Airport mit Austrian Airlines möglich.

Austrian Airlines nimmt die Strecke Bremen-Wien ins Programm. Los geht’s bis zum 30. Juni 2024 mit vier wöchentlichen Flügen, und zwar montags, mittwochs, donnerstags und sonntags. In der Zeit bis zum 31. August sind Flüge am Mittwoch, Freitag und Sonntag im Angebot und ab dem 1. September steigt die Frequenz wieder auf vier Flüge pro Woche. Austrian Airlines setzt für die Strecke von Bremen nach Wien einen Embraer Jet E-195 ein. In Wien haben alle Fluggäste Anschluss an das gesamte Netzwerk der Austrian Airlines.

Dr. Marc Cezanne, Geschäftsführer Bremen Airport sagt dazu: „Wir freuen uns, dass wir die Strecke von Bremen nach Wien bald wieder für Reisende im Nordwesten im Angebot haben und dass die Strecke auch kommenden Winter fortgesetzt werden soll – und dazu noch mit Austrian Airlines. Diese Strecke passt hervorragend in unser Destinationsangebot und ist gleichermaßen für Urlauber und Geschäftsreisende interessant. Dazu kommt, dass ab Wien das gesamte Streckennetz der Austrian Airlines für Weiterflüge genutzt werden kann.“

“Wir erweitern auch 2024 im Sommerflugplan unser Streckennetz und damit das Angebot für unsere Gäste. Die Nachfrage und die Reiselust steigen und so erweitern wir auch stetig unsere Flugdestinationen. Ob der Flug von Wien zu den Bremer Stadtmusikanten oder zu einer unserer anderen Destinationen, Austrian Airlines bringt unsere Passagiere in gewohnter österreichischer Gastfreundschaft auch im kommenden Jahr direkt von Wien zu ihrem Reiseziel”, so Michael Trestl, CCO Austrian Airlines.

Und Wien ist immer eine Reise wert – egal ob im Sommer oder im Winter. Die traditionellen Kaffeehäuser locken vormittags mit einer leckeren Wiener Melange und abends dann, nach einem schönen Bummel durch die Wiener Altstadt, lockt das echte Wiener Schnitzel mit einem Erdäpfel-Vogerlsalat. Das genießt man natürlich am besten im Figlmüller. Wien bietet zahlreiche Sehenswürdigkeiten wie die Wiener Hofburg, Schloss Schönbrunn oder die Wiener Hofreitschule, die allesamt Anziehungspunkte für Menschen aus aller Welt sind. Aber auch Shopping ist in Wien ein wahres Vergnügen: eine Vielzahl an eleganten Boutiquen, mondäner Kaufhäuser und kleinen Spezialitäten-Läden laden zum Bummeln, Schauen und Genießen ein. Auch die Mariahilfer Straße sollte mit in die Shopping-Runde aufgenommen werden: Sie ist die belebteste Einkaufsmeile in Wien und wer den kleinen Seitengassen Besuche abstattet, findet dort zahlreiche originelle Läden.

