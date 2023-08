Tiger Airways in Australien weiter am Boden

Die australische Zivilluftfahrtbehörde (CASA) hat das Flugverbot für die aus Singapur stammende Billigfluglinie Tiger Airways um eine weitere Woche bis zum 11. August verlängert.

