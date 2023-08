Tiger Air will expandieren

Tiger Airways hat die Vergrösserung ihrer Flotte und die Erweiterung ihres Streckennetzes ins Auge gefasst.

In den nächsten zwei Jahren will die Airline die Grösse ihrer Flotte von 21 auf 43 Flugzeuge verdoppeln. Ausserdem will sie ihre eigene Website zum Ticketverkauf aufschalten um der künftigen Nachfrage entsprechen zu können. Diese Homepage soll als Tochtergesellschaft aufgezogen werden, welche die Online Einnahmequellen abdeckt. Neben gewöhnlichen Ticketverkäufen sollen auch andere Erwerbsquellen gefunden werden. Für die nächste Wachstumsphase hat Tiger Airways ihr Management Team auf die Geschäfte in Thailand und den Philippinen angesetzt.