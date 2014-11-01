Northrop F-5E Tiger II

F-5E Tiger II (Foto: Schweizer Luftwaffe)

Northrop F-5E Tiger II, Herstellerland: USA Die F-5E Tiger II wurde als leichtes Mehrzweckflugzeug ausgelegt. Sie wurde von der USA in viele Länder exportiert, weil sie gute Leistungen zu einem fairen Preis erbrachte. In der Schweiz wurde sie durch die Kunstflugstaffel Patrouille Suisse bekannt. Spannweite: 8,13 m, Länge: 14,72 m Maximale Geschwindigkeit: 1730 km/h

Die F-5E Tiger II entstand direkt aus seiner Vorgängerversion F-5A Freedom Fighter. Als leichtes Mehrzweckkampfflugzeug für den Export an befreundete Staaten der USA gedacht, erfüllte die F-5E in zahlreichen Staaten ihre Aufgabe als Raumschutzjäger und Angriffsflugzeug vortrefflich. Der Tiger II hob am 11. August 1972, angetrieben durch ein General Electric J85-GE-21B, zu seinem Erstflug ab und wurde ab 1973 an viele Luftwaffen ausgeliefert. Neben der späteren F-16 Falcon entwickelte sich die Tiger II zu einem der erfolgreichsten Exportjäger der Vereinigten Staaten, nicht weniger als 21 Länder flogen die F-5E. Der Erfolg beruhte auf seiner Vielseitigkeit, den guten Leistungen und der fairen Anschaffungskosten. Die Tiger II wurde bis 1987 gebaut und wird auch heute noch von einigen Luftwaffen als Mehrzweckkampfflugzeug eingesetzt. Bei der Schweizer Luftwaffe werden sechs Tiger von der Kunstflugstaffel „Patrouille Suisse“ verwendet.

Technische Daten Northrop F-5E Tiger II

Hersteller: Northrop Corporation, im Werk Los Angeles, USA

Verwendung: Abfangjäger und Mehrzweckkampfflugzeug

Antrieb: Zwei Strahltriebwerke General Electric J85-GE-21B

Leistung: Je 15,5 kN ohne Nachbrenner, 22,24 kN mit Nachbrenner

Erstflug: 11. August 1972

Spannweite: 8,13 m Länge: 14,72 m Höhe: 4,11 m Flügelfläche: 17,3 m² Leergewicht: 4450 kg Normales Startgewicht: 7144 kg Maximales Startgewicht: 11'200 kg Treibstoffkapazität intern: 2564 Liter Treibstoffkapazität extern: 1040 Liter Maximale Geschwindigkeit: 1730 km/h Mach 1,6 Marschgeschwindigkeit: 904 km/h, Mach 0,85 Landegeschwindigkeit: 250 km/h Anfangssteiggeschwindigkeit: 175 m/s Dienstgipfelhöhe: 15'800 m Startrollstrecke: 550 m Überführungsreichweite: 2863 km Einsatzradius mit maximaler Waffenlast: 340 km

Bewaffnung: ein 12,7 mm Maschinengewehr, zwei 7,7 mm Maschinengewehre auf Rückenturm, bis zu 1600 kg Bomben.