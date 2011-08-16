Tiger Airways Australia darf wieder fliegen

Seit dem 12. August 2011 darf Tiger Australia in Australien wieder fliegen, die Aufsichtsbehörde hat eine strenge Überwachung der Flugoperation angeordnet.

Der Betriebsstopp von Tiger Airways Australia dauerte mehr als einen Monat, der Tochterfluggesellschaft von Tiger Airways aus Singapur wurden schwere Sicherheitsmängel in der Flugoperation vorgeworfen. Die australische Luftaufsichtsbehörde ordnete bei Tiger Korrekturmassnahmen an, die umgesetzt werden mussten, bevor die Betriebsgenehmigung erneuert wurde. Die 110 Piloten von Tiger Airways Australia mussten ein Simulatortraining und einen Checkflug absolvieren, damit der Nachweis eines sicheren Flugbetriebs erbracht werden konnte. Seit dem 12. August dürfen die 10 Airbus Maschinen von Tiger Airways Australia unter strenger Aufsicht eingeschränkt wieder fliegen.