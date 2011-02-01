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Tiger Airways mit soliden Zahlen

01.02.2011 RK
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Tiger Airways erwirtschaftete im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahrs einen Gewinn von 22,6 Millionen Singapur Dollar (17,6 Millionen USD).

Der aufstrebende Low Cost Carrier aus Singapur kann im dritten Quartal erneut mit erfreulichen Zahlen aufwarten, der Umsatz verbesserte sich gegenüber der gleichen Vorjahresperiode um 22 Prozent auf 170,4 Millionen Singapur Dollar (132 Millionen US Dollar). Der Gewinn verbesserte sich von 14,1 Millionen Singapur Dollar auf 22,6 Millionen Singapur Dollar. Tiger Airways schloss das dritte Quartal Ende Dezember 2010 ab und profitierte von einer erhöhten Nachfrage und besseren Durchschnittserträgen.
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