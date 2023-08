Thai spricht über zukünftige A380 Routen

Thai Airways International wird ihren ersten Airbus A380 im Sommer 2012 übernehmen können und will mit diesen Maschinen hauptsächlich Ziele in Europa ansteuern.

Thai hat bei Airbus sechs A380 in Auftrag gegeben und wird die ersten drei Maschinen im nächsten Jahr übernehmen können, die Auslieferung der nächsten drei Maschinen sind für 2013 geplant. Die Superjumbos von Thai werden für 507 Passagiere ausgelegt, 12 in der First, 60 in der Business und 435 in der Economy Class. Als erste Wunschdestinationen gibt Thai London Heathrow, Frankfurt und Paris an.