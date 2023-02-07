Boeing lieferte 480 Flugzeuge aus

Boeing 747-8F Atlas Air Kühne + Nagel (Foto: Kühne + Nagel)

Boeing konnte im Geschäftsjahr 2022 insgesamt 480 Verkehrsflugzeuge ausliefern, im Vorjahr waren es 340.

Boeing erholt sich weiter von den Tiefständen aus den Jahren 2020 und 2021. Die Auslieferungszahlen wurden durch die Rückkehr der Boeing 737 MAX und der Boeing 787 begünstigt.

Boeing lieferte im Berichtsjahr 2022 folgende Zivilflugzeuge aus:

387 Boeing 737, davon 374 737 MAX und 13 Militärflugzeuge.

93 Großraumflugzeuge, darunter 5 Boeing 747, 33 Boeing 767, 24 Boeing 777 und 31 Boeing 787.

In diesen Auslieferungszahlen sind 44 Frachtflugzeuge enthalten.

Am 31. Dezember 2022 beläuft sich der Auftragsbestand bei Verkehrsflugzeugen auf 4.578 Flugzeuge.

Das vierte Quartal 2022 bei Boeing

Der US-amerikanische Flugzeughersteller meldete für das vierte Quartal insgesamt 152 Auslieferungen. Mit 110 Auslieferungen entfiel der Großteil der Auslieferungen auf das Boeing 737 Programm, während 2 Boeing 747, 12 Boeing 767 Frachtflugzeuge, sechs Boeing 777 und zweiundzwanzig 787 ausgeliefert wurden.