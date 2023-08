Thai Airways meldet grossen Verlust

Thai Airways schliesst das Jahr 2008 mit einem Verlust von US$ 592 Millionen ab.

Im Jahr 2007 hatte die Airline noch einen Gewinn von US$ 121 Millionen verzeichnen können. 2008 schreibt Thai Airways nun zum ersten Mal seit 43 Jahren rote Zahlen. Ursache dafür waren die in der ersten Jahreshälfte rasant angestiegenen Treibstoffpreise, die weltweite Krise, sowie die politischen Unruhen im Land. Der Umsatz war zwar um 1,6 Prozent auf US$ 5,5 Milliarden angestiegen, doch gleichzeitig kletterte der Aufwand um 10,8 Prozent auf US$ 5,7 Milliarden. Thai Airways ist zurzeit in Gesprächen über ein mögliches Rettungspacket mit der Regierung. Im Januar hatte die Airline bekannt gemacht, dass sie versuchen werde, die Lieferung von sechs bestellten A330 zu verschieben.