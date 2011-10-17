China Southern meldet mehr Verkehr

Im September 2011 konnte China Southern gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat erneut zulegen, die Nachfrage stieg um 7,9 Prozentpunkte.

China Southern konnte im September 2011 erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresseptember um 7,9 Prozent auf 10,357 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde dabei um 6,4 Prozent auf 12,780 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um einen Prozentpunkt auf 81,0 Prozent. Mit China Southern flogen im Berichtsmonat September 2011 6,835 Millionen Fluggäste, das waren 3,6 Prozent mehr als im September 2010. Die Fracht ging um fünf Prozent auf 108,43 Tausend Tonnen zurück.