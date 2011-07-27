China Southern gibt A380 Kabinenlayout bekannt

China Southern wird ihren ersten von fünf bestellten Airbus A380 im September 2011 übernehmen können, die Superjumbos werden mit 506 Passagiersitzen ausgelegt sein.

Im Unterdeck werden acht Suiten für die First Class Passagiere eingerichtet. Auf diesem Stockwerk werden auch die 428 Fluggäste der Economy Class untergebracht werden. Im Oberdeck wird China Southern ihre Business Class mit 70 bequemen Liegesitzen ausrüsten. China Southern wird den zweiten A380 voraussichtlich im November übernehmen können und die dritte Maschine im ersten Quartal 2011.