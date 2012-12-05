China Southern kauft weitere Airbus Jets

China Southern Airlines hat bei Airbus eine weitere Grossbestellung platziert. Insgesamt bestellt Fluggesellschaft aus China zehn Flugzeuge des Typs Airbus A330-300.

China Southern Airlines hat bei Airbus eine weitere Grossbestellung platziert. Insgesamt bestellt die Fluggesellschaft aus China zehn Flugzeuge des Typs Airbus A330-300.

Airbus werde die Flugzeuge ab 2014 ausliefern, meldet China Southern in einer Börsenpflichtmeldung weiter. Nach den aktuellen Listenpreisen entspricht dieser Auftrag einem Wert von rund 1,9 Milliarden US Dollar. Die Airline aus Guangzhou betreibt bereits 22 Airbus A330 Grossraumflugzeuge und hat jetzt dafür noch 18 Bestellungen offen. China Southern betreibt auch vier Airbus A380 Superjumbos.

FliegerWeb Wochenschau mit folgenden Themen: Singapore kauft weitere A380, Gulfstream G650 zugelassen, Emirates baut A380 Flotte aus, Rafale mit AESA Radar ausgeliefert, F-15 absolvierte vor 40 Jahren den Erstflug.