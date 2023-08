TUI Travel bestellt bei Airbus

TUI Travel hat bei Airbus einen Auftrag für zwei Airbus A330-300 platziert.

Die beiden Langstreckenjets werden nach der Auslieferung von der französischen Tochterfluggesellschaft Corsairfly betreiben. Der Marktwert dieses neuen Auftrags entspricht einer Summe von 445 Millionen US Dollar. Mit dieser Auftragsvergabe wird der europäische Touristikkurs zu einem neuen Direktkunden bei Airbus. Die beiden A330-300 Großraumflugzeuge werden mit der Option für das höhere maximale Startgewicht von 235 Tonnen bestellt und sind für den Einsatz auf den populären Langstrecken von Corsairfly von Paris in die französische Karibik, nach Nordamerika und Destinationen im Indischen Ozean vorgesehen. Die neuen A330-300 für Corsairfly werden eine Kabinenkonfiguration für jeweils 362 Passagiere in zwei Klassen erhalten.