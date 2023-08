Swiss glänzt mit guten Zahlen

Im November stiegen bei der Swiss 1.074.930 Fluggäste zu, dies entspricht einer Zunahme von 9,1 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode.

Bei der Swiss läuft das Geschäft weiterhin ausgezeichnet, die Wachstumsmöglichkeiten der Schweizer Airline, die unter den Fittichen von Lufthansa fliegt, sind noch nicht ausgereizt. Der Luftverkehr von und aus der Schweiz hat immer noch kräftiges Steigerungspotential. Die zwei grossen Schweizer Airlines Crossair und Swissair transportierten im Jahre 2000 zusammen mehr als 20 Millionen Fluggäste, so ist es nicht verwunderlich, dass die Swiss gegen den internationalen Trend weiter kräftig wachsen konnte. In den ersten 11 Monaten des laufenden Geschäftjahres konnte Swiss bei den Fluggastzahlen um 10,7 Prozent zulegen. Im Monat November wurde das erhöhte Angebot nicht vollständig vom Markt aufgenommen, so sank die Auslastung um 0,3 Prozent auf durchschnittliche 77,4 Prozent.