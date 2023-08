Suchoi mit Superjet 100 in Verzug

Die Auslieferung des neuen Verkehrsflugzeuges aus Russland verzögert sich laut Firmenaussagen bis ins Jahr 2009.

Ursprünglich sollten die ersten Maschinen Ende 2008 an die Erstkunden ausgeliefert werden. Der Suchoi Superjet ist für 95 bis 100 Passagiere ausgelegt und wird voraussichtlich in diesem April stattfinden, geplant war der Jungfernflug Ende 2007. Auch die russische Flugzeugindustrie wird mit den gleichen Problemen wie die westlichen Anbieter konfrontiert. Die Verzögerung sei durch Verzug bei Zulieferern von wichtigen Komponenten zu begründen. In diesem Projekt arbeitet Suchoi mit der italienischen Alenia Aeronautica zusammen.