Spatenstich für neue DHL-Luftfrachthalle

Neue DHL Frachthalle am Flughafen Frankfurt (Foto: Flughafen Frankfurt)

Flughafenbetreiber Fraport und der weltweit agierende Spediteur DHL Global Forwarding feierten den Auftakt zum Bau einer neuen Luftfrachthalle am Flughafen Frankfurt.

Tobias Schmidt, CEO DHL Global Forwarding Europe und Anke Giesen, Vorständin Retail und Real Estate der Fraport AG, führten den feierlichen ersten Spatenstich in der CargoCity Süd am Flughafen Frankfurt durch.

Mit dem Neubau der Luftfrachthalle erschließt Fraport eine weitere Fläche in der CargoCity Süd in unmittelbarer Nachbarschaft zum Tor 31. Die Bauzeit des zukünftigen Gebäudes auf dem rund 55.000 Quadratmeter großen Grundstück beträgt rund zwölf Monate. Die Übergabe und Inbetriebnahme der Luftfrachthalle an DHL Global Forwarding, den Luft- und Seefrachtspezialisten der DHL Group, erfolgen voraussichtlich Mitte 2025.

Der Bau der hochmodernen Frachthalle bildet einen weiteren Meilenstein bei der erfolgreichen Entwicklung des Luftfrachtstandorts Frankfurt Airport. Modernste ökologische Kriterien spielen beim Neubau eine entscheidende Rolle. Insgesamt entstehen damit in der CargoCity Süd rund 24.500 Quadratmeter Hallenfläche mit rund 3.000 Quadratmetern flexibler Büro- und Sozialfläche. Hinzu kommen ausreichend dimensionierte Frachthöfe, 25 Lkw-Stellplätze und rund 185 Pkw-Stellplätze. Insgesamt verfügt die Halle bei Fertigstellung über 54 Tore und Truckdocks mit großzügig dimensionierten Fahr- und Rangierflächen sowie zusätzlichen separaten Außenstellplätzen für Lkw. Eigentümer des Objekts ist die Fraport AG, die es an DHL Global Forwarding vermietet.

Flughafen Frankfurt