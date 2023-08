Southwest erzielt Gewinn im 4Q

Wie erwartet hat Southwest Airlines sowohl ihr viertes Geschäftsquartal als auch das Gesamtjahr mit einem Gewinn abschliessen können.

Damit weist die Airline bereits zum 37 Mal in Folge einen Jahresgewinn aus. Southwest berichtete heute, sie habe allein im vierten Quartal einen Profit von US$116 Millionen geschrieben, welcher half, das Jahresresultat auf ein Plus von US$99 Millionen zu heben, nachdem die Airline in den ersten neun Monaten Verluste hatte einstecken müssen. Auch CEO Gary C. Kelly sagte, die stark gefallenen Tickettarife hätten das Geschäft für die Airlines enorm erschwert. Auch 2010 soll herausfordernd werden. Der Verkehr nahm während des vierten Quartals jeden Monat kontinuierlich zu. Die Einnahmen sanken um weniger als ein Prozent auf US$2,71 Milliarden, während die Ausgaben um 4,5 Prozent gesenkt werden konnten, vorallem dank einer Abnahme der Treibstoffkosten um 13,5 Prozent. Der Jahresumsatz schrumpfte um 6,1 Prozent und erreichte US$10,35 Milliarden.