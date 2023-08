Erster Sharklet Airbus A320 fertig gestellt

Airbus hat am 26. April 2012 die Fertigstellung des ersten Airbus A320 mit Sharklets bekanntgegeben.

Die Maschine mit der Seriennummer MSN5098 wird im Mai mit den Testflügen beginnen, Airbus schlägt für das Flugtestprogramm 600 Flugstunden an. Erste Flüge mit Sharklets wurden bereits mit dem modifizierten A320 Prototypen MSN001 gemacht, diese verliefen für Airbus bereits zur vollsten Zufriedenheit. Bei den Sharklets handelt es sich um verfeinerte Winglets, die zu einer Widerstandsverringerung bei den Flügelrandbögen führen und dadurch je nach Sektorlänge zu einer Treibstoffeinsparung von rund 3 bis 4 Prozent führen. Die Sharklets werden bei Korean Air KAL Aerospace gefertigt und den Endfertigungsstrassen in Toulouse, Hamburg oder Tianjin zugeführt. Die ersten Maschinen mit Sharklets werden voraussichtlich ab dem vierten Quartal 2012 am Markt verfügbar sein.