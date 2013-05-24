Erster Airbus A320 mit Sharklets aus China

China Eastern Airlines konnte kürzlich den ersten Airbus A320 mit Sharklets aus der chinesischen Endfertigung übernehmen.

China Eastern ist die erste chinesische Fluggesellschaft, welche einen A320 mit der Sharklets Option in Betrieb hat. Die Fluggesellschaft hat den Flugbetrieb mit der neuen Maschine am 18. Mai 2013 zwischen Shanghai und Dalia aufgenommen. Ein Airbus A320 mit Sharklets fliegt bis zu vier Prozent sparsamer als die herkömmlichen Muster. Der CO2 Ausstoss reduziert sich pro Flugzeug und Betriebsjahr um rund 1.000 Tonnen, das entspricht dem Ausstoss von etwa 200 Autos. Neben einem Reichweitengewinn von rund 100 Nautischen Meilen (185 km) verfügt der A320 mit der Sharklet Option auch über eine gesteigerte Zuladung von rund 450 Kilogramm.