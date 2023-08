Southwest Airlines präzisiert Langstreckenpläne

Der weltweit erfolgreichste Low Cost Carrier präzisiert frühere Aussagen zu einem möglichen Einstieg auf Langstreckenflüge.

South West Airlines nimmt Stellung zu den Aussagen, die von ihrem Chef strategischer Routenplanung anlässlich eines Forums in Peking gemacht wurden. Er meinte, dass AirAsia X mit ihrem Langstrecken Low Cost Modell zum Trendsetter werden könnte und dass solche Trends von Southwest Airlines genau beobachtet und analysiert würden. Southwest Airlines präzisiert nun, dass ein Einstieg ins Langstreckengeschäft momentan nicht erwogen würde, es handelt sich lediglich um Planspiele, die korrekt ausgelotet werden müssten, um keine Trends im Markt zu verschlafen. Southwest fokussiert momentan auf die Zusammenarbeit mit der kanadischen WestJet und der mexikanischen Volaris. Der weltweit grösste Low Cost Carrier aus Texas ist jedoch an neuen Strecken ins benachbarte Ausland wie Mexiko, Kanada und in die Karibik interessiert. Diese Routen könnten in Zusammenarbeit mit den beiden Code share Partnern mit eigenen Maschinen bedient werden.