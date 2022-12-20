Bell liefert 412EPX Helikopter an Guatemala

Subaru Bell 412EPX (Foto: Bell Helicopters)

Bell Helicopters hat am 15. Dezember 2022 zwei Bell 412EPX Hubschrauber an Guatemala übergeben, die Übergabezeremonie fand auf dem Flughafen La Aurora statt.

Die beiden Subaru Bell 412EPX wurden während den Feierlichkeiten zum Hundertersten Gründungsjahr der guatemaltekischen Luftwaffe an Guatemala übergeben.

Subaru Bell 412EPX Guatemala Air Force (Foto: Bell Helicopters)

Die Multi-Mission-Fähigkeiten machen die Subaru Bell 412EPX zu einer beliebten Wahl für Kunden. Mehr als 54 Prozent der weltweiten Bell 412-Flotte werden in militärischen und halbstaatlichen Missionen eingesetzt. Die guatemaltekische Luftwaffe betreibt derzeit Versionen der Bell 206, 212, 407, 412 und UH-1. Die Subaru Bell 412EPX ist die neueste Version der 412, die bereits mehr als 6,5 Millionen Flugstunden absolviert hat.