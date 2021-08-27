Beechcraft Denali beginnt Bodentests

Beechcraft Denali beginnt Bodenerprobung (Foto: Textron Aviation)

Textron Aviation hat mit den Bodentests bei dem neuen einmotorigen Turbopropeller Flugzeug Beechcraft Denali begonnen, die Flugerprobung soll gegen Ende Jahr beginnen.

Die Bodenerprobung findet auf dem Beechcraft Werksgelände Campus in Wichita im US-Bundesstaat Kansas statt. Bei den ersten Triebwerktests wurde das Treibstoffsystem und die Grundfunktionen des neu entwickelten Catalyst Triebwerk von GE Aviation überprüft. Bei diesem ersten Testlauf wurde auch das korrekte Funktionieren der Elektrik überprüft, diese versorgt wichtige Borsysteme mit Strom.

«Diese erfolgreichen Triebwerksläufe sind ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum bevorstehenden Erstflug der Beechcraft Denali und zeugen von der Entschlossenheit und der Zusammenarbeit der Teams von Textron Aviation und GE Aviation», sagte Chris Hearne, Technikchef von Textron Aviation. «Die Denali verfügt über ein technologisch fortschrittliches Triebwerk, das weniger Kraftstoff verbraucht. Sie verfügt über ein intuitives Avionik Paket, das die Arbeit des Piloten erleichtert, und bietet die geräumigste Kabine in ihrem Segment. Wir freuen uns darauf, dieses Flugzeug in die Hände unserer Kunden zu übergeben.“

Die Beechcraft Denali ist mit dem neuen Catalyst Triebwerk von General Electric Aviation ausgerüstet, dieses wird momentan an einer King Air im Flug getestet und hat bereits mehr als 2.450 Teststunden hinter sich gebracht. Nach Angaben von GE soll das neu entwickelte Turboprop Triebwerk mithilfe verschiedener Getriebeversionen zwischen 862 und 1.673 Wellen-PS leisten. Das Catalyst soll als Konkurrenz zu dem PT-6A von Pratt & Whitney auf den Markt gebracht werden.

Bei der Beechcraft Denali handelt es sich um ein einmotoriges Turbopropellerflugzeug in der Klasse der PC-12 von Pilatus Aircraft. Die Denali soll ab dem Jahr 2023 auf dem Markt verfügbar sein.