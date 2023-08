SkyWork feiert London City Airport Jubiläum

Seit einem Jahr fliegt SkyWork Airlines direkt von Bern nach London City. In den ersten zwölf Monaten seit der Streckenaufnahme im letzten März beförderte die Berner Airline insgesamt 11.160 Passagiere in die britische Metropole.

London City ist eine der erfolgreichsten Verbindungen des Berner Homecarriers. CEO Tomislav Lang blickt zufrieden auf das erste Jahr der London-Verbindung zurück: „Immer mehr Passagiere nutzen unser Flugangebot nach London, um schnell und bequem in die diesjährige Olympiastadt zu reisen. Die Zahlen sind sehr erfreulich und bestätigen uns, dass sich unsere hohen Startinvestitionen in diese neue Verbindung lohnen.“ Aufgrund der grossen Nachfrage auf dieser Streckenverbindung, musste die anfangs eingesetzte Dornier 328 (31 Plätze) durch die DASH-8 Q400 (72 Plätze) ersetzt werden. Die Berner Fluggesellschaft hat seit Januar 2012 auf ihrem gesamten Streckennetz bereits 24.952 Passagiere befördert. Das sind fast fünfmal mehr als in der gleichen Vorjahresperiode. Auch die Buchungsentwicklung ist äusserst erfreulich. Mit rund 50.134 Buchungen seit Anfang Jahr liegt SkyWork Airlines auch in diesem Bereich dreimal höher als im Vorjahr. Die englische Hauptstadt wird montags bis freitags mit einem Morgen- und einem Abendflug bedient, am Wochenende jeweils am Samstagmorgen und Sonntagabend. Im Sommerflugplan 2012 stehen insgesamt folgende 25 Reiseziele ab Bern zur Auswahl: Amsterdam, Barcelona, Belgrad, Berlin Schönefeld, Budapest, Cagliari, Catania, Elba, Figari, Hamburg, Ibiza, Köln Bonn, London City, Madrid, Palma de Mallorca, Menorca, Nizza, Olbia, Preveza, Reus, Rijeka, Rom, Split, Thessaloniki, Wien.