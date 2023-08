Norwegen spendet F-16 an die Ukraine

F-16A Fighting Falcon Norwegen (Foto: USAF)

Norwegen wird F-16A/B Falcons aus ihren Beständen an die Ukraine abgeben, dies hat der norwegische Ministerpräsident während einem Regierungsbesuch in Kiew angekündigt.

Norwegen hat in den 1980er Jahren insgesamt 74 F-16A/B Kampfflugzeuge beschafft, davon wurden Ende der 1990er Jahre 56 während einem Mid Life Update (MLU) modernisiert. Letztes Jahr hat die norwegische Luftwaffe 57 F-16A/B ausgemustert, die Maschinen wurden durch F-35A Lightning II abgelöst. Die Ausmusterung der F-16A/B ebnete den Weg dazu, 32 Maschinen an Rumänien zu verkaufen, diese ersetzen dort die MiG-29 und MiG-21.

F-16A Norwegian Air Force (Foto: USAF)

Während einem Besuch bei dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, hat Norwegens Ministerpräsident Jonas Gahr Stoere angekündigt, dass Norwegen bereit sei, einen Teil seiner restlichen F-16A/B Flotte an die Ukraine abzutreten. Norwegen werde die Anzahl und den Zeitrahmen dieses Deals zu gegebener Zeit kommunizieren.

F-16A Fighting Falcon Norwegian Air Force (Foto: Norwegian Air Force)

Norwegen steht auch in Verhandlungen mit US-amerikanischen Dienstleistern, die gerne zwölf F-16 aus Beständen der Norwegischen Luftwaffe übernehmen möchten, um dieses Muster als Aggressor und Zieldarsteller für die US-Luftwaffe einzusetzen. Norwegen könnte hier nun eine Kehrtwende machen und diese Maschinen an die Ukraine liefern. Die restlichen 13 F-16A/B Jets sind nicht mehr in einem guten Zustand und kommen nur noch als Ersatzteilspender oder Ausstellungsmuster für Museen in Frage.