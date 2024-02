Flying Tigers F-35B erreicht Teileinsatzbereitschaft

Flying Tigers F-35B erreicht Teileinsatzbereitschaft (Foto: USMC)

Laut einer Medienmitteilung der VMFA 542 Flying Tigers hat die F-35B bei dem Verband die Teileinsatzbereitschaft erreicht, damit sind sie die ersten an der US-amerikanischen Ostküste.

Das zweite Geschwader der Marine Fighter Atack Squadron (VMFA) 542 hat am 5. Februar 2024 die Teileinsatzbereitschaft der F-35B Lightning II erreicht. Die Initial Operational Capability (IOC) bedeutet dabei, dass die VMFA-542 über genügend einsatzbereite F-35B Lightning II Kampfjets verfügt. Dazu gehören die ausgebildeten Piloten, das Wartungspersonal und die komplette Unterstützungsausrüstung, um seine wesentlichen Angriffs- und Verteidigungsaufgaben selbständig erfüllen zu können. Die F-35B des zweiten Geschwaders können auch für die Luftnahunterstützung und Aufklärungsaufgaben eingesetzt werden.

Die Einheit des US Marine Corps hat am 1. Dezember 2022 mit der Umrüstung vom AV-8B Harrier II zu der F-35B Lightning II begonnen. Die erste F-35B ist am 31. Mai 2023 zu dem Geschwader gestoßen.