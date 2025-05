Finnair mit neuer Retailing-Funktion

Finnair Airbus A350 (Foto: Finnair)

Finnair ist die erste Fluggesellschaft weltweit, die eine „Native Order" auf der Technologie-Grundlage von Amadeus erstellt.

Am 05. Mai 2025, hat der Chief Executive Officer von Finnair, Turkka Kuusisto, auf Finnair.com – Finnlands größtem E-Commerce-Shop – die weltweit erste native Order erstellt und einen Flug vom Finnair-Drehkreuz Helsinki nach London Heathrow gebucht.

Native Order sind eine grundlegende Retailing-Funktion, die es Fluggesellschaften ermöglichen, Buchungen ihrer Kunden in Übereinstimmung mit den IATA One-Order-Richtlinien direkt in einem einzigen Datensatz zu verwalten. Zudem sind sie ein Eckpfeiler für die reisendenzentrierte Transformation des Retailings in der Luftfahrtbranche.

Als erste Fluggesellschaft weltweit, die auf dieses neue Modell umstellt, steht Finnair an der Spitze der branchenweiten technologischen Umstellung von traditionellen Buchungsmethoden wie Fluggastdatensätzen (PNR) auf „Offer und Order". Die Airline ebnet damit den Weg für ein modernes Retailing und ein besseres Erlebnis für ihre Kunden.

Finnair arbeitet mit Amadeus zusammen, um als erster Kunde Amadeus Nevio zu implementieren, eine auf Offer und Order sowie modularer und offener Technologie basierende Lösung. Diese Kooperation unterstreicht das Engagement von Amadeus für die Bereitstellung hochentwickelter Retailing-Funktionen und die Unterstützung von Pionieren wie Finnair bei der Umstellung auf Offer und Order.

Dies ist ein wichtiger Schritt beim Übergang von den heute ausgestellten PNRs und E-Tickets zu dem neuen Offer- und Order-Modell. In einer Order werden alle erforderlichen Informationen – Flugdaten, Services, Präferenzen und persönliche Daten – zusammengefasst und die bisher getrennten Dokumente in einem einfachen, integrierten Kundendatensatz gebündelt.

Auf diese Weise will Finnair die Kundenprozesse entlang der gesamten Customer Journey weiter modernisieren und vereinfachen sowie gleichzeitig die Kommunikation zwischen der Fluggesellschaft und ihren Partnern erleichtern.

Zu den weiteren Vorteilen dieser branchenführenden Maßnahme gehört die Möglichkeit, Kundenerlebnisse an jedem Kontaktpunkt personalisiert und reibungslos zu gestalten, was Finnair die Freiheit, Flexibilität und Sicherheit gibt, ihr Geschäft zu transformieren, zu differenzieren und zu steigern.

„Die Umstellung auf Offer und Order unterstützt unsere Entwicklung hin zu einem modernen Retailing, das zum Beispiel dynamische Produktbündel und gesteigerte Zusatzverkäufe sowie zukünftig durch Personalisierung eine verbesserte Relevanz für Kunden ermöglicht", sagt Tiina Vesterinen, Finnair Vice President Digital Customer and Revenue. „Dies ist ein massiver technologischer Wandel, mit der sich Architektur, Integration, Daten, Anwendungen, Prozesse und Arbeitsweisen ändern. Es handelt sich jedoch vielmehr um eine geschäftliche Transformation, die es uns ermöglicht, neu zu überdenken, wie wir unseren Kunden den besten Service über die digitalen Kanäle bieten können. Wir sind begeistert von den Möglichkeiten, die uns der Wandel ermöglicht, und ermutigen alle Beteiligten in der Branche, sich der Transformation anzuschließen."

„Amadeus und Finnair haben mit der Einführung eines einheitlichen Order-Management-Systems einen entscheidenden Meilenstein bei der Bereitstellung von reisendenorientierten Flugreisen erreicht", ergänzt Cyril Tetaz, Executive Vice President Airline Solutions bei Amadeus. „Diese Innovation bringt das Konzept des Warenkorbs in die Luftfahrtbranche und verbindet alle Reiseleistungen wie Flug, Transfer oder Hotel in einem einzigen Datensatz. Eine Order ist die Grundlage für eine wirklich vernetzte Reise. Dies ist ein bedeutender Schritt in der Transformation des Retailings und zeigt unser Engagement, in hochentwickelte Technologie-Lösungen für unsere Kunden zu investieren und diese bereitzustellen. Wir lassen Visionen Wirklichkeit werden."

Finnair setzt seit Jahren auf die direkte Kundenbindung sowie die Modernisierung der Distribution und hat die Einführung von NDC in allen Märkten erfolgreich vorangetrieben.

Nachdem Finnair in Direktvertrieb und NDC investiert hat, strebt die Airline den Übergang zu moderner digitaler Distribution an, die es den Kunden ermöglicht, die für ihre Reise relevanten Leistungen entsprechend ihrer Bedürfnisse und Vorlieben auszuwählen.

Mit den weiteren Fortschritten in den kommenden Jahren will Finnair in jeder Projektphase einen zusätzlichen Nutzen für ihr Geschäft und ihre Kunden erzielen.

Über Amadeus

Amadeus verbessert das Reiseerlebnis für jeden und überall, indem das Unternehmen zu Innovation, Partnerschaft und Verantwortung für Menschen, für Orte und unseren Planeten anregt.

Die Amadeus Technologie unterstützt die Reise- und Tourismusbranche, regt offenere Arbeitsweisen und vernetzteres Denken an, in dessen Mittelpunkt der Reisende steht. Die offene Plattform des Unternehmens verbindet das weltweite Reise- und Hospitality-Ecosystem von Start-ups bis hin zu wichtigen Branchenakteuren und Regierungen. Gemeinsam gestaltet die Branche das Reisen von Morgen neu.

Amadeus arbeitet daran, das Reisen zu einer treibenden Kraft für soziales und ökologisches Gemeinwohl zu machen. Es ist eine gemeinsame Verantwortung für den Schutz und die Weiterentwicklung der Menschen und Orte, die Reisende besuchen. Das Unternehmen stellt damit sicher, dass das Reisen weiterhin einen positiven Beitrag für die Welt leistet.

Um neue Anforderungen zu erfüllen und Herausforderungen zu lösen, setzt Amadeus auf Innovation. Die Belegschaft ist global und divers, umfasst 150 Nationalitäten und hat eine große Leidenschaft für Reisen und Technologie.

Amadeus gehört zum IBEX 35 und ist an der spanischen Börse unter AMS.MC notiert. In den letzten dreizehn Jahren ist das Unternehmen mit dem Dow Jones Sustainability Index ausgezeichnet worden.

Meinungen und Analysen zur Branche und zum Markt veröffentlicht Amadeus in den englischsprachigen Blogs (blog.amadeus.com).

Erfahren Sie mehr über Amadeus unter www.amadeus.com.