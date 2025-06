Amadeus und Finnair mit erster nativer Order

Finnair Airbus A330 (Foto: Airbus)

Neue Ära des vollständig vernetzten Reisens und das Ende der Flugtickets – Amadeus und Finnair haben die weltweit erste native Order einer Fluggesellschaft erstellt.

Der Wandel der Luftfahrtbranche zum modernen Retailing schreitet voran, indem Fluggesellschaften beginnen, die branchenweite technologische Transformation von traditionellen Buchungsmethoden wie Fluggastdatensätzen (PNR) auf „Offer und Order" zu nutzen. Der erste große Meilenstein in dieser branchenweiten Umstellung wurde Anfang Mai erreicht, als Finnair, die nationale finnische Fluggesellschaft, als erste Airline weltweit eine native Order erstellte.

Dieser Meilenstein bedeutet, dass Reisende in Zukunft in der Lage sein werden, Leistungen für ihre gesamte Reise über die Website einer Fluggesellschaft mit einer einzigen Order zu buchen und zu verwalten, was die Planung, Buchung, Verwaltung und das Reiseerlebnis erheblich vereinfachen wird.

Eine „Order" fungiert als einheitlicher Datensatz für alle gebuchten Leistung einer Reise. Damit ersetzt sie traditionelle Branchenstandards wie PNRs, elektronische Flugtickets und Miscellaneous Documents (EMD), die bisher für jede vom Kunden gebuchte Reiseleistung separat erstellt wurden. Reiseanbieter (zum Beispiel Fluggesellschaften, Autovermieter, Hotels, Anbieter von Aktivitäten am Zielort) können künftig auf eine gemeinsame Order einfach zugreifen und diese aktualisieren — und erhalten so erstmals einen vollständigen Überblick über das Reiseerlebnis des Kunden.

Reisebuchung und -verwaltung über nur eine Website

Das Ziel dieser Umstellung besteht darin, dass Kunden nicht mehr mehrere Websites aufsuchen und getrennte Buchungen und Zahlungen tätigen müssen, sondern eine Vielzahl von Leistungen (zum Beispiel Flüge, Zusatzleistungen, Transfers, Hotels, Aktivitäten am Zielort) direkt auf der Website einer Fluggesellschaft buchen können, die alle in einer einzigen Order gespeichert und verwaltet werden. Damit hält das Warenkorb-Prinzip Einzug in die Airline-Welt. Dies erleichtert das Hinzufügen oder Entfernen von Leistungen und die Reiseplanung.

Da alle Elemente der Reise in einem digitalen Datensatz zusammengeführt sind, werden Reiseanbieter einfacher kooperieren und ein reibungsloseres Reiseerlebnis schaffen können.

Detaillierte Reiseplanung mit Freunden

Es wird möglich sein, mehrere Reisen auf unterschiedliche Strecken, mit verschiedenen Fluggesellschaften und für verschiedene Passagiere zu einer einzigen Order hinzuzufügen. Es können auch mehrere Zahlungsarten hinterlegt werden. Diese Neuerung wird es Freunden und Familien ermöglichen, die Rechnung aufzuteilen und Gruppen sehr viel einfacher machen, komplexe Reisen wie eine Hochzeit oder einen Geburtstag zu planen, bei denen die Gäste aus verschiedenen Orten anreisen.

Änderungen können während der gesamten Reise vorgenommen werden. Wenn beispielsweise ein Passagier feststellt, dass sein Economy-Sitz am Mittelgang nicht so attraktiv ist wie der leere Fensterplatz in der Premium Economy, kann der Reisende über sein Handy ein Upgrade tätigen. Wenn er in seinem Hotelzimmer einen Preisnachlass für das Spiel seiner Lieblingsfußballmannschaft am Abend angeboten bekommt, kann er das Ticket direkt zu seinem Auftrag hinzufügen. Dieser wird bei der Buchung über die Airline-App automatisch aktualisiert.

Vernetztes Reisen ermöglicht proaktive Änderungen

In den nächsten Jahren wird sich die Retailing-Transformation der Fluggesellschaften beschleunigen, und alle Reiseanbieter werden über denselben digitalen Datensatz verbunden sein. Das bedeutet, dass eine Airline im Falle einer Unregelmäßigkeit und der Umbuchung des Reisenden auf einen neuen Flug automatisch das Taxiunternehmen und das Hotel informieren wird, um den Transfer und den Hotelaufenthalt umzubuchen. Diese neuen Taxi- und Hoteloptionen werden auf dem Mobiltelefon mit einer einfachen „Ja/Nein"-Bestätigung angezeigt und die Order aktualisiert. Alle beteiligten Reiseunternehmen werden über die Änderungen benachrichtigt.

Bordkarten und Bestätigungs-E-Mails werden durch einen einzigen Pass für die gesamte Reise ersetzt

Statt mehrerer Dokumente in Papier- und digitaler Form wird es einen dynamischen Pass für die gesamte Reise geben, der Bordkarten und Bestätigungs-E-Mails ersetzt. Damit sind der Reisende und seine gebuchten Leistungen innerhalb des Reiseprozesses sofort bekannt, zum Beispiel im Flughafen, bei der Autovermietung oder an der Hotelrezeption.

Mit der Möglichkeit, diese Informationen mit einem gewählten Identifikator (zum Beispiel Biometrie oder Reisepass) zu verknüpfen, werden wiederholte Nachweise zur Person und zur Buchung entfallen.

„Die Einführung eines einzigen Auftrags in Übereinstimmung mit den neuen Konzepten und Datenmodellen der IATA ist revolutionär für den Reiseverkehr. Finnair verdient Anerkennung als erste Fluggesellschaft, die mit der nativen Order-Erstellung live geht", sagt Cyril Tetaz, Executive Vice President Airline Solutions Amadeus. „Zum ersten Mal wird auf der Website einer Fluggesellschaft die gesamte Reise des Reisenden in einem Datensatz gespeichert, den wir als persönlichen ‚Reiseordner' bezeichnen und der die bisher getrennten Leistungen miteinander verbindet. Diese Bündelung ermöglicht der Branche eine engere Zusammenarbeit. Jetzt können Airlines den Reisenden während seiner gesamten Reise betreuen."

Finnair, Finnlands nationale Fluggesellschaft und Launch-Kunde von Amadeus Nevio, war im Mai die erste Fluggesellschaft weltweit, die eine native Order erstellte. Nachdem Finnair im Laufe der Jahre in direkte Vertriebskanäle und NDC investiert hat, verfolgt sie den Übergang zu einer modernen digitalen Distribution, die es den Kunden ermöglicht, relevante Leistungen für ihre Reisen entsprechend ihrer Bedürfnisse und Präferenzen auszuwählen.

„Die Erstellung der ersten nativen Airline-Order war ein wichtiger Meilenstein für Finnair, und mit der Einführung von Offer und Order legen wir die Basis für die Zukunft des Airline-Retailings. Mit diesen technologischen Entwicklungen wollen wir die Reise unserer Kunden noch reibungsloser und vollständig vernetzt gestalten. Dies ist nur der erste Schritt, aber ein wichtiger, und ich freue mich auf das, was die Zukunft bringen wird", ergänzt Tiina Vesterinen, Finnair Vice President Digital Customer and Revenue.

Amadeus Nevio ist eine neue Technologie-Generation, die es jeder Fluggesellschaft ermöglicht, neue Branchenstandards für Offer und Order zu implementieren, unabhängig von ihrer aktuellen IT-Infrastruktur. Air France - KLM, British Airways, Finnair und Saudia haben sich für Amadeus Nevio entschieden, um ihren Fluggästen die Vorteile einer Order zu bieten.

Native Order

Gemäß der IATA Initiative „ONE Order" ist eine „Order" ein einziger, einheitlicher Datensatz, der alle Informationen im Zusammenhang mit der Reisebuchung eines Passagiers zusammenfasst, einschließlich Flugdetails, Zusatzleistungen und Ticketinformationen. Das Wort „nativ" bezieht sich auf einen Auftrag, der auf der Website einer Fluggesellschaft mit einer neuen Technologie-Generation, dem sogenannten „Order Management System", erstellt wurde.

In einem Auftrag werden alle unterschiedlichen Reiseleistungen, die ein Reisender für seine gesamte Reise gebucht hat, in einem einzigen digitalen Datensatz erfasst.

Dieser einheitliche Datensatz sämtlicher Reiseleistungen wird allen an der Durchführung der Reise beteiligten Reiseunternehmen zur Verfügung gestellt, kann einfach aktualisiert werden, wenn Leistungen hinzugefügt oder gestrichen werden und wenn Leistungen in Anspruch genommen worden sind.

Reisende haben nicht mehr mehrere Dokumente wie Tickets und E-Mail-Bestätigungen. Sie können ihre Reise einfacher in einem Auftrag verwalten, und die verschiedenen Reiseunternehmen, die an ihrer Reise beteiligt sind, können leichter kooperieren, um ihren Kunden das bestmögliche Reiseerlebnis zu bieten.

Die Airline Retailing-Transformation

Durch die Initiative der International Air Transport Association (IATA) hat die Luftfahrtindustrie beschlossen, ihre Informationsstandards und -technologien branchenweit zu modernisieren. Dies ist als „Airline Retailing-Transformation" bekannt.

Damit sollen bisherige Dokumente wie Flugscheine und Buchungsdatensätze überflüssig werden, so dass Fluggesellschaften ihre Leistungen für die gesamte Reise leichter verkaufen und den Reisenden einen besseren Service bieten können. Es handelt sich um die größte Veränderung in der Branche seit mehreren Jahrzehnten, und es wird erwartet, dass sich die meisten Airlines in den kommenden Jahren umstellen werden.

Der Zeitplan für die Umstellung ist von Fluggesellschaft zu Fluggesellschaft unterschiedlich, aber Amadeus geht davon aus, dass die in dieser Pressemitteilung erläuterten Vorteile für Reisende in den kommenden Jahren schrittweise umgesetzt werden.

Über Amadeus

Amadeus verbessert das Reiseerlebnis für jeden und überall, indem das Unternehmen zu Innovation, Partnerschaft und Verantwortung für Menschen, für Orte und unseren Planeten anregt.

Die Amadeus Technologie unterstützt die Reise- und Tourismusbranche, regt offenere Arbeitsweisen und vernetzteres Denken an, in dessen Mittelpunkt der Reisende steht. Die offene Plattform des Unternehmens verbindet das weltweite Reise- und Hospitality-Ecosystem von Start-ups bis hin zu wichtigen Branchenakteuren und Regierungen. Gemeinsam gestaltet die Branche das Reisen von Morgen neu.

Amadeus arbeitet daran, das Reisen zu einer treibenden Kraft für soziales und ökologisches Gemeinwohl zu machen. Es ist eine gemeinsame Verantwortung für den Schutz und die Weiterentwicklung der Menschen und Orte, die Reisende besuchen. Das Unternehmen stellt damit sicher, dass das Reisen weiterhin einen positiven Beitrag für die Welt leistet.

Um neue Anforderungen zu erfüllen und Herausforderungen zu lösen, setzt Amadeus auf Innovation. Die Belegschaft ist global und divers, umfasst 150 Nationalitäten und hat eine große Leidenschaft für Reisen und Technologie.

Amadeus gehört zum IBEX 35 und ist an der spanischen Börse unter AMS.MC notiert. In den letzten dreizehn Jahren ist das Unternehmen mit dem Dow Jones Sustainability Index ausgezeichnet worden.

Meinungen und Analysen zur Branche und zum Markt veröffentlicht Amadeus in den englischsprachigen Blogs (blog.amadeus.com).

Erfahren Sie mehr über Amadeus unter www.amadeus.com.