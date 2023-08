SkyWest bestellt MRJ von Mitsubishi

Die US amerikanische Fluggesellschaft SkyWest Airlines hat an der Farnborough Air Show bei Mitsubishi eine Kaufabsichtserklärung für 100 MRJ Verkehrsflugzeuge unterzeichnet.

Der Mitsubishi Regional Jet steht noch in der Entwicklung, die Basisversion MRJ90 soll ab Sommer 2015 am Markt verfügbar sein. Diese Bestellung stärkt Mitsubishi Aircraft bei dem Vorhaben dieses neue Verkehrsflugzeug für weniger stark frequentierte Nebenrouten auf den Markt zu bringen. Wie alle anderen Flugzeugproduzenten musste der japanische Mischkonzern das Programm immer wieder verzögern, weil viele widrige Entwicklungshürden überwunden werden mussten. Mit SkyWest Airlines konnte Mitsubishi Aircraft neben Trans States Holding einen weiteren US Grosskunden an Bord nehmen.