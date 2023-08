Singapur's Tiger Airways ohne CFO Peter Negline

Die Tiger Airways meldete den Weggang ihres Chief Financial Officer Peter Negline nach nur einem Jahr bei der Fluggesellschaft.

Negline, früher Analyst bei JPMorgan in Hongkong, war im Juli letzten Jahres zu Tiger gestossen, wolle sich nun aber anderen Interessen zuwenden. Die Namen der neuen Mitglieder des Senior Management Teams sollen bald veröffentlicht werden, so die Tiger Airline. Die in Singapur stationierte Fluggesellschaft fliegt mit einer Flotte von 9 Airbussen A320 und 60 weiteren auf Bestellung 25 Destinationen an.