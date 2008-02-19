Tiger Airways kauft IAE Triebwerke

Die Niedrigpreis Fluggesellschaft Tiger Airways aus Singapur gab heute den Kauf von V2500 Triebwerken für ihre Airbus A320 Flotte bekannt.

Der Auftrag für International Engines IAE hat einen Wert von 850 Millionen Dollar. Die Airline wird 20 neue Airbus A320 mit dem modernen V2500 Triebwerk ausrüsten. Die Low Cost Flieger aus Singapore operieren bereits 12 Airbus Flugzeuge mit diesen Triebwerken, der Geschäftsführer ist mit dem Antrieb hoch zufrieden. Er erklärte am Rande der Singapore Air show, dass die Treibstoffeffizienz dieser Mantelstromtriebwerke ein Schlüsselelement für die tiefe Kostenbasis der Airline sei. Die junge Gesellschaft aus dem Stadtstaat hat noch 58 offene Bestellungen für A320 Flugzeuge, die Maschinen werden bis 2016 ausgeliefert.