Tiger Teil Ersatz zweiter Kandidat

Heute präsentiert Armasuisse den zweiten Wettbewerber für den Ersatz der alternden F-5E Tiger Kampfflugzeuge, den Rafale von Dassault.

Die Vertreter der Beschaffungsbehörde der Schweizer Armee Armasuisse luden heute die Presse nach Emmen zu der Besichtigung des zweiten Northrop F-5E Tiger II Ersatzkandidaten ein. Die Maschine stammt aus unserem grossen Nachbarland Frankreich und kommt aus der legendären Rüstungsschmiede von Marcel Bloch, die seit 1947 unter dem Namen Dassault firmiert.

Film über den Super Fighter Dassault Rafale

Bei dem Dassault Rafale Jagdflugzeug handelt es sich um ein Spitzenprodukt der französischen Flugzeugindustrie, die stets bestrebt war, ihre Unabhängigkeit zu behalten. Mit dem Rafale schuf Dassault ein Jagdflugzeug der vierten Generation, das sich von keinem seiner Konkurrenten verstecken muss. Falls die tolle Maschine die Ausschreibung gegen die beiden Mitstreiter von Saab und Eurofighter gewinnen würde, wäre dies ein grosser Erfolg für die Rüstungsindustrie Frankreichs, die Rafale konnte bis heute noch an keinen ausländischen Kunden verkauft werden.