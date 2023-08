Singapore kürzt erneut Zuschläge

Singapore Airlines will die Treibstoffzuschläge auf Kurz- und Mittelstreckenflügen erneut reduzieren.

Ab heute will die Airline auf ihren Kurz- und Mittelstrecken zwischen fünf und 21 Prozent weniger Gebühren für den Treibstoff verlangen. Die grösste Reduktion erfahren Economy Class Flüge auf kürzeren Strecken, so Singapore Airlines in einem Statement. Die Kürzung der Treibstoffgebühren ist bereits die dritte seit die Rohölpreise wieder gesunken sind.