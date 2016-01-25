Boeing senkt Jumbo Produktionsrate

Boeing 747-8F (Foto: Boeing)

Boeing hat am 21. Januar 2016 eine weitere Produktionsreduktion bei der Boeing 747-8 bekanntgegeben.

Momentan produziert Boeing monatlich rund eine Boeing747-8, ab September 2016 soll dann nur noch alle zwei Monate eine Boeing 747-8 fertiggestellt werden. Den Produktionsrückgang begründet Boeing mit der schlechten Nachfrage nach neuen Frachtflugzeugen dieser Grössenklasse. Boeing hat momentan noch zwanzig offene 747-8 Bestellungen, diese unterteilen sich in sieben Vollfrachter und dreizehn Passagiermaschinen.