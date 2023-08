Shanghai Airlines schreibt wieder schwarze Zahlen

Die regional verwurzelte Fluggesellschaft aus Shanghai schreibt in den ersten sechs Monaten einen Gewinn von 23,4 Millionen CNY (3,4 Millionen USD).

Trotz hoher Treibstoffkosten konnte Shanghai Airlines im ersten Halbjahr wieder in die Gewinnzone fliegen. Im letzen Jahr musste die Airline in den ersten sechs Monaten noch einen Verlust von 134,5 Millionen Renmimbi einstecken. Die Ertragsseite stieg um 26 Prozent auf 7 Milliarden Renmimbi (1,02 Milliarden USD). Die Geschäftsleitung will keine Prognose für das zweite Halbjahr abgeben, da die Entwicklung im Passagiervolumen eher unsicher sei.