Volaris meldet starken Februar

Airbus A320 Volaris (Foto: Airbus)

Volaris konnte im Februar 2020 insgesamt 1,771 Millionen Passagier an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 17,4 Prozent.

Die Airline mit Hauptsitz in Mexiko Stadt hat die Verkehrsleistung im Februar um 15,6 Prozent auf 2,020 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich verglichen mit dem Vorjahresfebruar um 21,0 Prozent auf 1,719 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Auslastung hat sich um 3,7 Prozentpunkte auf solide 85,1 Prozent verbessert.